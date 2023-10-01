ВК «Динамо Ак-Барс» всухую обыграл «Минск»
Волейбольный клуб «Ак Барс» всухую обыграл «Минск». Встреча завершилась счетом 3:0 (25:19, 25:16, 25:17).
8 октября казанские спортсменки сыграют на матче против «Спарты» из Нижнего Новгорода.
На прошлой неделе казанский женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» уступил в полуфинале Кубка столетия «Ленинградке». Матч закончился со счетом 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 19:25).
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