Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд победил ЦСКА-2-МССУОР-2
В матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу «Зилант» одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2.
Матч закончился со счетом 31:26 в пользу казанского клуба.
Напомним, в прошлом матче «Зилант» тоже одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2. Казанский клуб забил в игре 40 голов.
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