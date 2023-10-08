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Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд победил ЦСКА-2-МССУОР-2

18:17, 08.10.2023
Казанский ГК «Зилант» второй раз подряд победил ЦСКА-2-МССУОР-2
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В матче Высшей лиги чемпионата России по гандболу «Зилант» одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2.

Матч закончился со счетом 31:26 в пользу казанского клуба.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в прошлом матче «Зилант» тоже одержал победу над командой ЦСКА-2-МССУОР-2. Казанский клуб забил в игре 40 голов.

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Галия Гарифуллина
Спорт Татарстан
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