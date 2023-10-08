Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе. Также он проведет переговоры с премьер-министром Ирака, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кадры в своем telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

— Вместе с Путиным участвовать (в РЭН, — прим. ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры, — заявили в программе.

Также лидер России посетит саммит СНГ в Бишкеке. Кроме того, Путина ждут на российской авиабазе «Кант».



Напомним, недавно президент России Владимир Путин принял приглашение своего коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить эту страну с визитом. Стороны договорились укреплять двусторонние экономические связи и развивать сотрудничество.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина