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Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе

17:50, 08.10.2023
Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе
Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин будет участвовать в Российской энергетической неделе. Также он проведет переговоры с премьер-министром Ирака, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кадры в своем telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

— Вместе с Путиным участвовать (в РЭН, — прим. ред.) будет премьер-министр Ирака. С российским президентом у него пройдут и переговоры, — заявили в программе.

Также лидер России посетит саммит СНГ в Бишкеке. Кроме того, Путина ждут на российской авиабазе «Кант».

Напомним, недавно президент России Владимир Путин принял приглашение своего коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить эту страну с визитом. Стороны договорились укреплять двусторонние экономические связи и развивать сотрудничество.

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Галия Гарифуллина
ОбществоВласть
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