Открыт транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан

Фото: скриншот realnoevremya.ru с видеозаписи kremlin.ru

Президенты России, Казахстана, Узбекистана — Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Все три лидера по очереди сказали «разрешаю», и транзит российского газа был открыт.

Как подчеркнул Владимир Путин, для реализации трехстороннего энергетического проекта используется газопровод «Средняя Азия — Центр», построенный еще в 60-е годы и предусматривающий поставку туркменского и узбекского газа через Казахстан в Россию.

Новый же проект транспортировки предусматривает поставки метана с российских месторождений в Узбекистан. Транзитным путем газ пройдет через Казахстан, который тоже будет получать «голубое топливо».

По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность.



Владимир Путин объяснил, что, таким образом, Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, гарантирующий бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан смоет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан готов к дальнейшему увеличению объемов транспортировки российского газа и заинтересован в полноценном использовании своего транзитного потенциала.



Ежегодные объемы поставок составят около 2,8 млрд кубов.

Шавкат Мирзиёев обратил внимание, что реализация трехстороннего энергетического проекта — «яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере».



В настоящее время Узбекистан становится едва ли не ключевым партнером России в Центральной Азии. 4 октября в Казани прошел третий Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В его рамках обсуждались различные транспортно-логистические проекты: от масштабного строительства новых совместных транспортных коридоров до Индийского океана до возобновления пассажирских авиарейсов и поездов.

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Илина Хакимова