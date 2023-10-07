Apple отключила российскую версию своего сайта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Apple закрыла доступ к российской версии сайта. Теперь российских пользователей перенаправляют на отдельный сайт технической поддержки.

До этого дня компания позволяла войти на сайт и просмотреть некоторые продукты.

При переходе на вкладку «Магазин» появляется сообщение, что он в данный момент закрыт.

скриншот realnoevremya.ru с сайта apple.com

В феврале США запретили экспорт смартфонов и гаджетов Apple стоимостью выше $300 в Россию и Белоруссию. Всего в перечне оказались 276 наименований, среди них: фены для волос, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, электронные весы стоимостью свыше $100, холодильники дороже $750 и другие товары.

Напомним, в сентябре американская компания Apple представила новый iPhone 15. Новая модель станет первой в компании с зарядкой USB-C. Теперь заряжать телефон, наушники и ноутбук можно будет с помощью одного провода.

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Айрат Назипов