Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Земли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ученые смогли построить детальную карту седьмого континента Земли благодаря морским экспедициям и спутниковым данным. Речь идет о Новой Зеландии, которая является малой частью огромного осколка Гондваны, почти полностью скрытого в океане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ученого Ника Мортимера.

Уточняется, что седьмой континент разделился примерно 80 миллионов лет назад, а позже он ушел под воду Тихого океана.

— Зеландия — это пример того, как можно проглядеть что-то большое и очевидное. Основываясь на большом объеме данных, полученных главным образом в последние два десятилетия, мы установили, что Зеландия — это не морские острова, а целый материк площадью пять миллионов квадратных километров, — считают ученые.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

О седьмом континенте геологи говорили с XIX века. На это указывали древние горные породы на островах Новой Зеландии и соседних архипелагах, характерные именно для материков, — сланцы, граниты, граувакки (очень твердые песчаники).

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Айрат Назипов