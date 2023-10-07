За сутки в Казани задержали 14 водителей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в пятницу, 6 октября, задержали 10 пьяных водителей. Еще у четверых автомобилистов не было водительских прав, рассказали в Госавтоинспекции города.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили семерых человек.

Кроме того, за сутки в городе произошло 184 ДТП, в которых пострадал один человек. Ему потребовалась помощь медиков после столкновения автомобилей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале недели по вине неустановленного водителя автомобиля Ford пострадали два человека. В Казани на пересечении улиц 100-летия ТАССР и Тульской иномарка столкнулась с грузовиком Shacman и автомобилем Daewoo Nexia. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.



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Айрат Назипов