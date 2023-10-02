Неустановленный автомобилист спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

По вине неустановленного водителя автомобиля Ford пострадали два человека. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, вечером в понедельник, 2 октября, на пересечении улиц 100-летия ТАССР и Тульская иномарка столкнулась с грузовиком Shacman и автомобилем Daewoo Nexia.

— В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летнюю и 17-летнюю пассажирок автомобиля Ford с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение, — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, предполагаемый виновник ДТП не соблюдал дистанцию. Сразу после аварии он скрылся с места происшествия.



предоставлено realnoevremya.ru Госавтоинспекцией Казани

На прошлой неделе в казанских Дербышках произошло смертельное ДТП — насмерть сбили пешехода. 18-летняя девушка за рулем Lada Niva выехала на перекресток на красный свет и сбила 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Она скончалась на месте.

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Айрат Назипов