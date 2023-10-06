С начала осени на дорогах Татарстана произошло три смертельных ДТП с участием мотоциклистов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала осени в Татарстане произошло 39 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибли три человека и еще 41 получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции республики.

За прошедшие сутки в регионе случились три аварии с участием мототранспорта. Два столкновения произошли в Казани, еще одно — в Высокогорском районе республики. В результате столкновения с иномаркой мотоциклист и его пассажир получили тяжелые травмы.

— Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан предупреждает, что поездка на мототранспорте в это время года может быть крайне опасна и призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, — предупредили в Госавтоинспекции.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В сентябре сообщалось, что с начала года в Татарстане с участием мототранспорта произошло 201 ДТП. В них 14 человек погибли и 215 получили травмы.



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Айрат Назипов