Социальный фонд Татарстана: участники спецоперации имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы, участвовавшие в специальной военной операции на Украине, имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии. Об этом рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

— Речь идет о повышенном пенсионном стаже, при котором период участия в специальной военной операции засчитывается в стаж в двойном размере, и использовании повышенных пенсионных коэффициентов — 3,6 в год. Период участия в специальной военной операции будет учитываться и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж, — сказал он.

Таким образом, право на страховую пенсию по старости может появиться на два года раньше пенсионного возраста, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет, а женщинами — 55. Этой льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем в 37 лет.

— Исключение предусмотрено в отношении тех, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в период пребывания в добровольческих формированиях. Добровольцам, получившим инвалидность, назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению, — добавил Вафин.

Инвалиды первой группы получают пенсию в размере 21,4 тысячи рублей, второй группы — 17,8 тысячи рублей, а третьей группы — 12,5 тысячи рублей. Размер пенсии будет увеличен, если доброволец воспитывает детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, но при условии, что ребенок очно учится в вузе или техникуме. Размер надбавки будет зависеть от назначенной пенсии по инвалидности, но не более чем на трех иждивенцев.

В Отделении Социального фонда России по Татарстану рассказали, что по федеральному закону военным пенсионерам право на страховую часть трудовой пенсии по старости в 2023 году предоставляется при наличии нескольких условий:

— Во-первых, страховой стаж должен быть не менее 14 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент, должен составлять не менее 25,8. Во-вторых, военнослужащий должен достичь пенсионного возраста, который в этом году, с учетом переходного периода, составляет для женщин не менее 56,5 года, а для мужчин — 61,5 года, — пояснили в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в сентябре депутаты и сенаторы от «Единой России» выступили с предложением освободить доходы добровольцев спецоперации от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Документом предлагается ввести льготы для тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности при выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии. Отмечается, что заработок этих лиц, а также иное безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ.



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Максим Кокунин