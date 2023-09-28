В России могут освободить от НДФЛ доходы добровольцев спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Депутаты и сенаторы от «Единой России» выступили с предложением освободить доходы добровольцев спецоперации от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Как уточняют «Известия», законопроект поддержало правительство.

Проект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» Госдума может принять уже в октябре.

Документом предлагается ввести льготы для тех, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании, в частности в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии. Отмечается, что заработок этих лиц, а также иное безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

— Положения законопроекта не противоречат актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе, а также иным международным договорам РФ. С учетом изложенного, а также принимая во внимание социальную значимость вопросов, которые предлагается урегулировать законопроектом, правительство законопроект поддерживает, — говорится в отзыве кабмина.



Зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный сообщил, что этим законопроектом предлагается синхронизировать правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур.

Кроме того, проект также предусматривает освобождение указанной категории граждан от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно будет утеряно или придет в негодность.

Президент России Владимир Путин в сентябре обращал внимание на то, что всем участникам специальной военной операции необходимо предоставить равные права. Президент подчеркнул, что военных и членов их семей необходимо обеспечить всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки.

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Илина Хакимова