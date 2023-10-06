ГК «Дело» и СИБУР открыли для жителей Казани центр уличного гандбола и баскетбола

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "Дело" для realnoevremya.ru

В Казани на эконабережной реки Ноксы, ставшей точкой притяжения для новых микрорайонов столицы Татарстана, был торжественно открыт центр уличного гандбола и баскетбола, созданный совместно группой компаний «Дело» и СИБУРом.

В рамках торжественной церемонии директор Федерации гандбола России, мастер спорта международного класса Дмитрий Бочарников и игроки гандбольного клуба «Зилант» провели игровую тренировку для юных гандболистов, также состоялся мастер-класс с участием спортсменов казанского баскетбольного клуба «УНИКС».

Площадь спортивного объекта — почти 3 тыс. квадратных метров, он включает в себя три площадки для занятий активными видами спорта и четыре трибуны для зрителей. На территории комплекса оборудованы профессиональные гандбольные ворота, антивандальные баскетбольные стойки, заградительная сетка для разделения гандбольного и баскетбольного пространств, на площадках уложено специальное акриловое покрытие для игровых видов спорта.

— Поддержка отечественного гандбола — важная составляющая социальной политики ГК «Дело». Группа на протяжении нескольких лет спонсирует федерацию и крупнейшие гандбольные клубы страны. В 2022 году по инициативе председателя совета директоров ГК «Дело», главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва был возрождён казанский «Зилант». Отрадно, что в этом году совместно с нашими партнёрами из компании СИБУР мы создали мультиспортивный комплекс, который сделает спорт доступнее для жителей одного из ключевых регионов нашего присутствия, — отметила вице-президент по связям с общественностью ГК «Дело» Мария Кобзева.

ГК «Дело», обладая разветвлённой сетью активов по всей России, стремится развивать регионы присутствия. Ранее по инициативе основателя группы компаний Сергея Шишкарёва было профинансировано строительство спортивной площадки для жителей Забайкальска, где на границе между Россией и Китаем расположен крупный контейнерный терминал. В Абрау-Дюрсо возведён комплекс «ДELO СПОРТ», в котором проводят учебно-тренировочные сборы гандбольные и футбольные клубы, а новороссийский женский гандбольный клуб «Черноморочка» принимает соперников в OLIMPBET Суперлиге.

— Программа СИБУРа по развитию баскетбола в России является ярким примером комплексного подхода компании к решению социально значимых проблем: от проектов, направленных на развитие юных спортсменов и повышение квалификации тренеров, до улучшения спортивной инфраструктуры. Один из ключевых принципов — это партнёрство и вовлечение в позитивные изменения регионов всех заинтересованных сторон. Поэтому отдельно хочу отметить, что открытие центра уличного баскетбола и гандбола в Казани стало возможным благодаря сотрудничеству с ГК «Дело», компанией Splat и мэрией Казани, — отметил старший менеджер по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике СИБУРа, заслуженный мастер спорта РФ Сергей Быков.

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