С начала года Татарстанская таможня возбудила более 2 тысяч административных дел за нарушения

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

С января по август 2023 года Татарстанская таможня возбудила 2 380 дел об административных нарушениях. Из них 840 пришлось на юридических лиц, 1 102 — на граждан, 151 — на должностных лиц и 287 дел — на ИП.

Большая часть дел возбуждена по статье 19.7.13 КоАП за нарушения порядка и сроков представления статистических форм учета товаров при взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни

С начала 2023 года таможня зарегистрировала 29 928 статистических форм. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Из них 1 059 статформ поданы с нарушением срока представления. По фактам выявленных нарушений составлено 860 протоколов по статье 19.7.13 КоАП России, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего начислено штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

В первом полугодии 2023 года в аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Чаще всего нарушители нелегально перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию.



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Максим Кокунин