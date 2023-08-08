На «Казанский триатлон — 2023» зарегистрировалось более 1 тыс. спортсменов из 30 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уже на этой неделе, 11—12 августа, в столице Татарстана пройдут соревнования «Казанский триатлон — 2023» по циклическим видам спорта. Спортсмены будут соревноваться в плавании, велогонках и беге, передает «РБК Татарстан».

На данный момент на соревнования зарегистрировались более 1 тыс. спортсменов из 30 регионов России: от Алтая до Москвы.

Власти города также анонсировали ограничения дорожного движения в эти дни: так, на время проведения соревнований с 5.00 до 16.00 будет перекрыто дорожное движение по некоторым улицам города.

Триатлонный фестиваль KAZAN TRIATHLON пройдет в столице Татарстана в четвертый раз.

Также в столице Татарстана на Казанке из-за проведения в августе «Казанского триатлона» введут запрет на использование маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.



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Илина Хакимова