В Казани суд прекратил дело о падении светофора на пешеходов — они примирились с директором АСУДД

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Следкома по РТ

Несудимым из зала Приволжского райсуда Казани вышел 62-летний директор МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Ринат Калимуллин. Его дело было прекращено за примирением с пострадавшими пешеходами, на которых в апреле этого года упал светофор.



В своих заявлениях в адрес суда 76-летний пенсионер и его дочь сообщили — обвиняемый чиновник возместил им ущерб и претензий к нему они не имеют.

Напомним, вечером 13 апреля 2023 года недалеко от здания райсуда, на перекрестке улиц Академика Парина и Хусаина Мавлютова, группа пешеходов ожидала, пока загорится зеленый сигнал, чтобы перейти улицу Мавлютова. В этот момент «произошло обрушение металлической опоры, на которую крепилась оптическая сигнализация регулирования дорожного движения» — конструкция рухнула прямо на людей. 76-летний пенсионер получил перелом берцовой кости, его дочь — ушибы, обоих увезли в РКБ.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Следкома по РТ

Очевидцы сообщали — светофор упал после сильного порыва ветра. Сотрудники СК установили, что металлическая опора 2008 года выпуска имела еще заводской дефект сварного шва, который усугубился в процессе эксплуатации конструкции, мог быть выявлен в ходе надлежащей эксплуатации. С 2010 года за содержание объектов улично-дорожной сети в Казани отвечает АСУДД, эта организация должна проводить осмотр, ремонт и реконструкцию светофорных объектов и пешеходных ограждений, а на директора возложены обязанности контролировать и принимать меры к тому, чтобы необходимые работы проводились вовремя.

Согласно обвинению, Калимуллин этого не сделал, и люди пострадали вследствие «ненадлежащего, халатного исполнения им своих должностных обязанностей, легкомысленного и небрежного отношения к последствиям своего бездействия».

Действия чиновника квалифицировали по части 1 статьи 238 УК РФ — выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. На заседании суда с обвинением он согласился, но поддержал ходатайство потерпевших о прекращении дела за примирением сторон.

Согласно данным сайта Комитета по транспорту исполкома Казани, Ринат Калимуллин сохранил занимаемую должность.