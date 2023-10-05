СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на военный колледж в Сирии

По меньшей мере 80 человек погибли в результате атаки на военный колледж в сирийском городе Хомс. Об этом пишет RT со ссылкой на местные СМИ.

По данным министра здравоохранения страны Хасана аль-Габбаша ранения получили около 240 человек. Среди пострадавших и погибших есть женщины и дети.

Уточняется, что террористы атаковали колледж во время выпускной церемонии с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника.

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Айрат Назипов