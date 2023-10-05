За неделю международные резервы России сократились на $7,6 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За неделю международные резервы России уменьшились на $7,6 млрд. Такие данные приводит Центробанк.

— Объем международных резервов по состоянию на 29 сентября составил 568,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 7,6 млрд долларов США, или на 1,3%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, — говорится в сообщении Банка России.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, с 15 по 22 сентября они сократились на $0,7 млрд. По состоянию на 15 сентября международные резервы равнялись $576,7 млрд, 22 сентября они находились на уровне $576 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов