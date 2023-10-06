В августе россияне потратили на авто с пробегом наибольшую за 3 года сумму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Траты жителей России на подержанные автомобили за последний летний месяц 2023 года составили 586,5 млрд рублей. Это рекордный показатель с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытия авто» и аналитического агентства «Автостат».

Граждане приобрели автомобили с пробегом на сумму 586,5 млрд рублей. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда расходы респондентов составили 379,5 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Этот показатель является рекордным с января 2021 года. При этом за месяц было куплено 551,3 тыс. автомобилей с пробегом — на 26% больше, чем в августе прошлого года (438,9 тыс. шт.). Также стоит отметить, что за 8 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили почти 3,8 трлн рублей, — цитирует ТАСС аналитиков.

Наибольшую сумму россияне потратили на автомобили с пробегом возрастом от 10 лет — 214,4 млрд рублей, в структуре затрат они занимают 36,6%. Машин в возрасте до пяти лет было куплено на 188,2 млрд рублей (32,1% затрат), от пяти до девяти лет — на 183,9 млрд рублей (31,4%).

Напомним, в III квартале 2023 года продажи подержанных автомобилей в Татарстане выросли на 23,8% по сравнению с июлем — сентябрем прошлого года. Средняя стоимость машины за этот период увеличилась на 35,5%.



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Галия Гарифуллина