Цена нефти Brent впервые с 31 августа опустилась ниже $86 за баррель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в октябре этого года на Лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель впервые с 31 августа 2032 года, об этом свидетельствуют данные торгов.



По данным на 00.21 мск, стоимость Brent снижалась на 0,07% — до $85,97 за баррель.

К 07.51 мск цена Brent торгуется на уровне 86,38$ за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 снизился на 4,79% — до $84,44 за баррель.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году на 8% — до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе. Цена нефти марки WTI прогнозировалась на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.



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Илина Хакимова