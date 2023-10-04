Число пенсионеров в России может вырасти на 1,1 млн в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам 2023 года число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а в следующем году их станет больше на 568,5 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект Социального фонда страны на ближайшие три года.

В результате за два года количество пенсионеров, получающих пенсии через территориальные органы Соцфонда, вырастет с 41,78 млн до 43,47 млн человек — максимума с 2019 года.



Уточняется, что численность пенсионеров покажет позитивную динамику впервые с 2018 года. Их число в стране сокращалось с 2019 года, когда пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться. В 2020 году снижение ускорилось на фоне пандемии COVID-19. За 2021 год число пенсионеров сократилось почти на миллион человек, что стало антирекордом с начала 1990-х. По итогам прошлого года было зафиксировано снижение на 232 тысячи человек.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане насчитывается почти 967 тысяч жителей старше трудоспособного возраста. На них приходится 24,2% от общей численности населения.



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Айрат Назипов