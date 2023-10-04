В Высокогорском районе Татарстана планируют утвердить особый режим использования территории объекта «Селище»
В Высокогорском районе Татарстана планируют утвердить границы объекта культурного наследия федерального значения — «Селище», XIII—XV веков. При этом в опубликованном проекте приказа Комитета региона по охране ОКН отсутствует информация о каких-либо координатах.
Кроме того, на территории введут особый режим использования земельных и водных участков. Там разрешат проводить работы по изучению и сохранению памятника, чистить территорию от сухостоя и кустарников, а также устраивать экскурсии для туристов.
Под запретом окажутся проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, лесоустроительных и других работ, складирование грунта и свалка мусора, бытовых отходов вне установленных мест.
В начале июня этого года в Татарстане расширили перечень выявленных объектов культурного наследия. В него включили «Дальнеивановское поселение I» и «Дальнеивановское поселение II», расположенные в Альметьевском районе республики.
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