В Высокогорском районе Татарстана планируют утвердить особый режим использования территории объекта «Селище»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Высокогорском районе Татарстана планируют утвердить границы объекта культурного наследия федерального значения — «Селище», XIII—XV веков. При этом в опубликованном проекте приказа Комитета региона по охране ОКН отсутствует информация о каких-либо координатах.

Кроме того, на территории введут особый режим использования земельных и водных участков. Там разрешат проводить работы по изучению и сохранению памятника, чистить территорию от сухостоя и кустарников, а также устраивать экскурсии для туристов.

Под запретом окажутся проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, лесоустроительных и других работ, складирование грунта и свалка мусора, бытовых отходов вне установленных мест.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале июня этого года в Татарстане расширили перечень выявленных объектов культурного наследия. В него включили «Дальнеивановское поселение I» и «Дальнеивановское поселение II», расположенные в Альметьевском районе республики.

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Айрат Назипов