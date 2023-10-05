В сентябре импорт новых иномарок в Россию вырос, подержанных — снизился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За сентябрь 2023 года импорт новых иномарок в Россию поставил максимальный рекорд. Напротив, количество поставленных автомобилей с пробегом было минимальным, сообщает «Автостат».

В первый осенний месяц в страну было завезено 80,8 тыс. новых легковых иномарок. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в июле: 80,3 тыс. экземпляров. Импорт подержанных автомобилей, в свою очередь, поставил антирекорд, составив 17,2 тыс. штук. Этот показатель втрое ниже, чем в июле (тогда в Россию было поставлено 51,3 тыс. единиц), и вдвое ниже, чем в августе (32 тыс. экземпляров).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди причин падения поставок автомобилей с пробегом эксперты называют повышение ставок утильсбора, а также запрет поставок из Японии электрокаров, гибридов и машин с объемом двигателя более 1,9 л.

Новые иномарки чаще везут из Китая: на него пришлось 86,1% от общего объема. Подержанные автомобили все еще наиболее активно поставляет Япония: ее доля составила 51,3%.

Напомним, за период с 16 по 30 сентября 2023 года эксперты сайта «Цена Авто» не зафиксировали изменений цен на новые автомобили, которые официально продаются в России. Массовое удорожание наблюдалось в августе, когда стоимость авто увеличили сразу 15 марок.

По прогнозам, в этом году с 2021-го на российском авторынке продажи выйдут на уровень около 107 тысяч машин. Согласно базовому прогнозу экспертов «Автостата», в 2023 году будет продано 930 тысяч автомобилей (+48% к прошлому году). Оптимистичный сценарий предполагает миллион единиц (+60%), негативный — 840 тысяч единиц (+34%).

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Галия Гарифуллина