Производители не меняли цены на автомобили во второй половине сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За период с 16 по 30 сентября 2023 года эксперты сайта «Цена Авто» не зафиксировали изменений цен на новые автомобили, которые официально продаются в России, сообщает «Автостат».



Массовое удорожание наблюдалось в августе, когда стоимость авто увеличили сразу 15 марок. Такое масштабное изменение на рынке в последний раз наблюдалось в мае прошлого года.

В августе цены на машины повысились в связи с введением нового утилизационного сбора с 1 августа и ослаблением курса рубля по отношению к ведущим иностранным валютам. Эти же факторы оказывали влияние на ценовую политику и в первой половине сентября — тогда цены повысили девять брендов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года впервые преодолела отметку в 3 млн и составила 3,1 млн. Цены на новые автомобили выросли наиболее существенно в последний месяц лета.

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Маргарита Головатенко