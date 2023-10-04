В Казани выросли зарплаты сотрудников, работающих неполный день

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В III квартале 2023 года доходы сотрудников в сферах курьерской доставки и консультирования в Казани увеличились в 1,5 раза. Также повышение зарплат сотрудников с частичной занятостью зафиксировали в таких отраслях, как строительство, логистика и производство, сообщают аналитики «Авито Работы».

В столице Татарстана курьеры и консультанты, трудоустроенные на неполный рабочий день, получают в среднем 75,7 тысячи и 56,1 тысячи рублей соответственно. Доход работников сферы строительства составил 49,6 тысячи рублей (прирост в 1,4 раза), логистики — 66,1 тысячи рублей (прирост в 1,3 раза), производства — 41,6 тысячи рублей (прирост в 1,1 раза).

realnoevremya.ru (архив)

В III квартале возросло количество вакантных мест в сегментах транспорта и логистики (в 3,5 раза), курьерской доставки (в 3,2 раза), автомобильного бизнеса (2,9 раза), а также продаж (в 2,3 раза) и производства (в 1,7 раза).



Напомним, по состоянию на апрель 2023 года в Татарстане насчитывалось 1,9 тысячи работников, находящихся в режиме неполной занятости. В апреле — мае прошлого года их количество составляло почти 18 тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина