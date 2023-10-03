Ак Барс Банк повысил процентную ставку по акционному вкладу до 13,5%

С 3 октября 2023 года Ак Барс Банк повысил процентную ставку по вкладу «Урожайный» до 13,5% годовых.

Вклад «Урожайный» можно открыть до 31 октября 2023 года в мобильном приложении, интернет-банке и в отделениях Ак Барс Банка. Депозит доступен на срок от 3 месяцев до 3 лет и сумму от 10 000 рублей.

Максимальную процентную ставку могут получить новые клиенты* на сроке 3 года при соблюдении дополнительных условий. Например, на процентную ставку влияет наличие у клиента Коробки* Ак Барс Банка.

Подробнее о вкладах на сайте банка по ссылке.

* Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора срочного вклада не имеют в ПАО «АК БАРС» БАНК действующих и/или заключенных в течение последних 90 (девяносто) календарных дней Договоров срочных вкладов и/или Договоров текущих счетов по текущему счету категории «Доходный».

* Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки, состоящий из Условий, Тарифов и заявления на подключение Коробки ПАО «АК БАРС» БАНК. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте Банка в cети Интернет и/или в Системе «АК БАРС Онлайн», и/или в информационном пространстве структурных подразделений Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.

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