«Казаньоргсинтез» подвел итоги экомониторинга за третий квартал 2023 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» разделяет принципы экологической открытости и публикует информацию о состоянии качества атмосферного воздуха в районе предприятия.

Контроль за состоянием воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) «Казаньоргсинтеза» с июня по сентябрь 2023 года проводился силами санитарно-промышленной лаборатории предприятия. Мониторинг выполнялся с помощью мобильной экологической лаборатории. За это время было взято 4437 проб, превышений ПДК по контролирующим веществам не выявлено.

Перечень замеряемых веществ и уровень их предельной концентрации определен контролирующими государственными органами. Результаты мониторинга транслируются на сайте предприятия в разделе «Экомониторинг» https://www.sibur.ru/kazanorgsintez/ru/disclosure/ecomonitoring, а также в официальном паблике «Казаньоргсинтез» «ВКонтакте» https://vk.com/kazanorgsintez_official.

Кроме того, санитарно-промышленная лаборатория предприятия отбирала пробы воздуха совместно с мобильной экологической лабораторией Минэкологии РТ и представителями СМИ. Отборы проводились в рамках планового остановочного ремонта на трех заводах предприятия, в связи с повышенной интенсивностью работы факельных установок. По контролируемым веществам превышений не было выявлено.

Повышение экологичности производственного процесса — одно из приоритетных направлений деятельности «Казаньоргсинтеза». В конце августа был запущен один из модернизированных объектов — новая установка изопропилбензола. Данный проект направлен на улучшение экологических показателей. Обновление и реконструкция установки позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%.

В рамках реализации плана развития предприятия на 2021—2026 годы предприятие дополнительно снизит воздействие на окружающую среду за счет модернизации производственных мощностей и внедрения отдельных технических решений.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»