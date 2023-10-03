Более трех сотен человек в Набережных Челнах попали в «сети» рыбных мошенников

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах больше трехсот человек попали в «сети» мошенников, занимающихся рыбным бизнесом. Пострадавшие вкладывали в дело свои средства, а взамен получали ежемесячно свои 10%. Однако спустя несколько лет выплаты прекратились.

Сейчас в чате в одной из социальных сетей уже свыше 300 человек, накануне группа людей написала заявление в полицию.

В УВД Набережных Челнов подтвердили, что заявления продолжают поступать и сегодня, уточняет Chelny-biz.ru.

Известно, что бизнес организовали Татьяна и Сергей Решетовы (они же являлись владельцами загородного клуба Green Park). Предприниматели собирали деньги с «инвесторов» и, по словам потерпевших, осуществляли поставки рыбы по всему Татарстану.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Интересы пострадавших в суде будет представлять казанский адвокат Руслан Нагиев.



С начала 2023 года в Татарстане выявили 35 преступлений в отношении организаторов и представителей шести финансовых пирамид. В настоящее время расследуется 12 таких уголовных дел. Потерпевшими по ним проходят не менее 13,8 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова