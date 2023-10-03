В России вложения являются единственным источником дохода только для 15% инвесторов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Живут только за счет вложений всего 15% инвесторов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру».

Заявили, что занимаются инвестированием для преумножения капитала, 43% жителей России. Стремятся приобрести дополнительное средство заработка 37% респондентов, сформировать накопления на будущее — 31%. Откладывают деньги, чтобы приобрести недвижимость, дать детям образование или обеспечить себя после выхода на пенсию, 21% опрошенных. Живет за счет инвестиций всего 15% респондентов.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Опыт инвестирования от трех до пяти лет имеют 11% опрошенных, два-три года — 39%. Меньше года являются инвесторами 36%.

Почти половина (46%) действующих инвесторов начали с суммы до 10 тысяч рублей, четверть (25%) — с вложений от 10 до 50 тысяч. Рискнули 50—100 тысячами рублей 13%, 100—500 тысячами — 8%. Вложили свыше миллиона рублей всего 4% респондентов.

Интересно, что инвестирование привлекает 44% жителей России. Занимаются вложениями или делали это раньше 24% опрошенных, собирается начать каждый пятый (20%).

Напомним, акции и ценные бумаги являются наиболее непопулярной формой сбережений у граждан России. Большинство жителей страны полагает, что деньги лучше откладывать либо в наличных (26%), либо на банковский депозит (23%), или же вкладывать в покупку недвижимости, дорогой техники (26%).



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Галия Гарифуллина