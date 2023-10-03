Большая часть россиян хотела бы после работы заниматься физкультурой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Идея выполнять спортивные упражнения после работы привлекает 56% жителей России. Наиболее популярными видами спорта стали плавание, тренировки в спортзале, йога и танцы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Плавание предпочли бы 43% россиян, тренировки в зале — 30%. Респондентам также интересны йога (28%), танцы (25%), пилатес (17%), бег или легкая атлетика (11%).

Также россияне хотели бы заниматься такими видами спорта, как футбол (8%), бокс и лыжный спорт (по 7%), теннис и волейбол (по 6%), баскетбол (4%), хоккей и фигурное катание (3%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С недостатком физической активности сталкиваются 56% респондентов. Они относятся к этой проблеме по-разному: заменяют физические упражнения ходьбой 39% опрошенных, периодически делают тренировки 24%, занимаются на регулярной основе — 11%. Не собирается менять образ жизни на более активный каждый четвертый россиянин (26%).

Напомним, исполком Казани разработал новую программу развития физической культуры и спорта в городе, которая будет реализовываться вплоть до конца 2028 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Галия Гарифуллина