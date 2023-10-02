Ворота на въезде в Нижнекамск отремонтируют в рамках реконструкции дороги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ворота на въезде в Нижнекамск отремонтируют в рамках реконструкции придорожной полосы 2-й Промышленной улицы. Об этом Сhelny-biz.ru сообщил мэр города Рамиль Муллин. Общая стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей.

— Я считаю, что въездные ворота Нижнекамска требуют серьезной реконструкции. В этом году мы там очень много лишних трубопроводов, эстакадных труб убрали, более-менее привели в порядок, — сказал Муллин.

По его словам, в рамках реконструкции также проходит обустройство парковок, ремонт зданий, сооружений и фасадных элементов. Главная задача, по словам мэра, завершить все работы уже в ближайшие годы.



В конце сентября в Нижнекамске запустили движение по улице Вокзальной после ее капитального ремонта. На участке появились новые велосипедные дорожки, а также дополнительный ливневый сток.



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Илина Хакимова