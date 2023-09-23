В Нижнекамске открыли движение по улице Вокзальной после капремонта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске запустили движение по улице Вокзальной после ее капитального ремонта. На участке появились новые велосипедные дорожки, здесь же организовали дополнительный ливневый сток, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт на этом участке был проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его протяженность составляет 1,26 км.

— Сегодня день вдвойне праздничный — мы отмечаем День города и радуемся новым объектам, которые открываем. И правда, получилась очень хорошая дорога. Очень важно, чтобы она была безопасной, — поделилась эмоциями генеральный директор ООО «Татшина» Гюзель Хабутдинова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе «Реальное время» писало, что на капитальный ремонт проспекта Вахитова и улицы Вокзальной в Нижнекамске выделили 41,4 млн рублей. В первом случае нужно было провести ремонт от улицы Соболековской до кольца проспекта Химиков. Во втором — от кольцевой развязки улиц Вокзальной — Корабельной до кольца Вокзальная — проспект Строителей.

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Айрат Назипов