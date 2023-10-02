В Казани обвиняемый по делу обманутых дольщиков получил статус свидетеля

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ прекратил уголовное преследование директора казанских компаний «Мегаполис», «Инвест-Строй Торг», «РТК» и ФСК «Булгария» Дмитрия Елина. Ранее он обвинялся в незаконном выводе денежных средств участников долевого строительства в ЖК «Мелодия» и «Поколение».



Дело против Елина прекратили за отсутствием состава преступления. Согласно итоговой версии обвинения, в стройбизнесе он был не самостоятельной фигурой, а номинально назначенным директором и соучредителем.

realnoevremya.ru

Окончательное обвинение в злоупотреблениях и мошенничестве с общим ущербом в полмиллиарда предъявлено двум другим фигурантам дела — депутату Богородского поселения Пестречинского района, экс-директору компаний «Пик +", ИК «Казстройсити», ФИК «ИнвестБизнесХолдинг» Марату Саттарову и его партнеру, бывшему коммерческому директору «ИнвестБизнесХолдинга» Артему Исламову.

Подробности — в материале «Реального времени».