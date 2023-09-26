Средняя стоимость нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года впервые преодолела отметку в 3 млн и составила 3,1 млн, сообщает «Автостат».



Цены ан новые автомобили выросли наиболее существенно в последний месяц лета. Эксперты отмечают в качестве причины введение нового утилизационного сбора с 1 августа и ослабление курса рубля.

За август цены на авто подняли 15 официально представленных на рынке марок. Такого масштабного удорожания не наблюдалось с мая 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мировой авторынок увеличился в августе на 9,6% — до 7,3 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам восьми месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 57 млн 495 тыс. единиц (+10,3%).

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Маргарита Головатенко