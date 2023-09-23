В Пестречинском районе Татарстана проведут полный ремонт сетей водоснабжения

Как выяснило «Реальное время», в Пестречинском районе Татарстана проведут ремонт сетей и объектов водоотведения (50 тысяч метров), водоснабжения (263 тысячи погонных метров) и теплоснабжения (3,9 тысячи метра) за 15 млн рублей.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит обновить шесть канализационно-насосных станций, а также два очистных сооружения в поселках Пестрецы и Кощаково. Кроме того, работы будут проведены на колодцах, водонапорных башнях и водозаборах в 30 поселках. Вместе с этим будут заменены пять участков теплотрасс.

Выполнить работы необходимо до конца следующего года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале этой недели сообщалось, что казанский «Водоканал» потратит более 58,9 млн рублей на реконструкцию участка водовода в микрорайоне Юдино. Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта, а профинансирует их само предприятие. Обновлению подлежит участок водовода по улице Окраинной — от водопроводной насосной станции «2-го подъема» до улицы Магазинной. Подрядчик должен будет при помощи бульдозеров расчистить территорию и провести комплекс земляных работ.

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Максим Кокунин