В Татарстане посеяно 550 тысяч гектаров озимых культур, что составляет 105% к плану

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В текущем году погодные условия позволили завершить сев озимых культур в оптимальные сроки. При запланированных 526 тысячах гектаров посеяно 550 тысяч гектаров или 105% к плану. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, продуктивная влага при севе озимых культур в пахотном слое практически отсутствовала. Министр отметил, что для поддержания потенциала всходов озимых культур в такой засушливый период рекомендуется работать в основном с жидкими удобрениями и с листовыми подкормками в комплексе с микроэлементами.

Вместе с этим на 29 сентября в республике заготовлено 24,3 центнера кормовых единиц на 1 условную голову. С учетом прошлогодних остатков ожидаемая обеспеченность кормами составит 35 ц. к. ед. Этого объема кормов хватит до следующего урожая, подчеркнул Зяббаров.

Он отметил, что уборочные работы на полях продолжаются и татарстанским аграриям предстоит убрать 70 тысяч га подсолнечника, 26 тысяч га сахарной свеклы, 35 тысяч га кукурузы, из которых 20 тысяч га будет обмолочено на зерно. Также предстоит собрать картофель с площади 1,4 тысячи га и овощи с 854 га.

Как рассказал Зяббаров, на сегодняшний день выкопана половина площадей сахарной свеклы. Накопано 846 тысяч тонн корнеплодов. Средняя урожайность по республике — 327 ц/га. Также в настоящее время уже выкопано 3,5 тысячи га или 72% площадей картофеля. Накопано 92,5 тысячи тонн клубней, при средней урожайности в 258 ц/га.

realnoevremya.ru/Илья Репин

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Максим Кокунин