Россия снизит урожай ржи до 1,8 млн тонн

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Россия снизит урожай ржи до 1,8 млн тонн, сообщили в Союзе мукомольных и крупяных предприятий.



— В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн тонн, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3 класса, — приводит слова президента союза Игорь Свириденко «Интерфакс».

Глава союза считает, что рожь выпала из поля зрения госорганов в связи с тем, что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной.

— Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья,- заключил он.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко