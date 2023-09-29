Консультации по Афганистану: заседание московского формата в Казани

В Казани проходит пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану. В работе форума принимают участие глава республики Татарстан Рустам Минниханов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки, а также делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ и Турции.
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