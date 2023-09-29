Таджикистан не одобрил казанскую декларацию Московского формата по Афганистану
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания Московского формата в Казани.
— Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана, у таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации, — сказал он по итогам 5-го заседания Московского формата.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки выступил на 5-м заседании Московского формата. По словам высокопоставленного чиновника, новые власти страны рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество на равных в транспортных и энергетических проектах, но будут препятствовать вмешательству во внутренние дела государства.
Напомним, пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану проходит в казанской Ратуше. Для участия в нем в город прибыли представители МИД России, делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ, Турции и других стран.
*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России
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