Таджикистан не одобрил казанскую декларацию Московского формата по Афганистану

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Таджикистан не одобрил несколько пунктов декларации по итогам заседания Московского формата в Казани.

— Работа наша завершена, казанская декларация одобрена почти всеми, кроме Таджикистана, у таджикских партнеров есть возражения против отдельных пунктов этой декларации, — сказал он по итогам 5-го заседания Московского формата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки выступил на 5-м заседании Московского формата. По словам высокопоставленного чиновника, новые власти страны рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество на равных в транспортных и энергетических проектах, но будут препятствовать вмешательству во внутренние дела государства.

Напомним, пятое заседание Московского формата консультаций по Афганистану проходит в казанской Ратуше. Для участия в нем в город прибыли представители МИД России, делегации Саудовской Аравии, Катара, Китая, ОАЭ, Турции и других стран.

*организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России



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Максим Кокунин