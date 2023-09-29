Оборот розничной торговли в Татарстане увеличился на 8,6%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За январь — август 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане достиг 878,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8,6%, следует из данных официальной статистики.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам восьми месяцев 2023 года стал лидером по обороту розничной торговли. В топ-3 также вошли Башкортостан и Нижегородская область 786 млрд и 695,5 млрд рублей соответственно.

По темпу роста оборота розничной торговли по отношению к январю — августу 2022-го Татарстан занял в Приволжском федеральном месте. Республику опередили Мордовия (+14,5%) и Башкортостан (+9,2%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В августе 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 12,7%, следует из данных Росстата. По отношению к июлю этого показатель вырос на 2%.

Напомним, по итогам января — июля 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составлял 755,6 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за семь месяцев прошлого года.



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Татьяна Демина