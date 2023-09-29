В июле среднемесячная зарплата в Татарстане выросла на 21%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в июле 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций составила 59 578 рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она увеличилась на 21%, следует из данных официальной статистики.

По темпу роста средней зарплаты в годовом выражении Татарстан занял 2-е место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Республику опередила лишь соседняя Марий Эл, где зарплата в июле выросла на 21,6%, до 59 578 рублей.

В абсолютном выражении средняя зарплата в Татарстане в середине лета 2023 года оказалась самой высокой в ПФО. На втором месте Пермский край — 59 010 рублей, на третьем — Башкортостан (58 784 рубля).

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По сравнению с июнем 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане в июле уменьшилась на 4,9%. Снижение показателя по отношению к предыдущему месяцу зарегистрировали в большинстве регионов ПФО. Исключения - Башкортостан и Самарская область, где среднемесячные зарплаты по сравнению с июнем выросли на 2,7% и 0,4% соответственно.

В целом в Приволжском федеральном округе средняя зарплата в июле 2023 года составила 53 996 рублей. В годовом выражении она выросла на 16,5%, в месячном — уменьшилась на 5%, следует из подсчетов Росстата.



Напомним, в июне 2023 года среднемесячная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 62 557 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 0,4%, а по отношению к аналогичному месяцу прошлого года выросла на 17%.



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Татьяна Демина