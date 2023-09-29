Российский футбольный союз назвал допуск юношеских сборных к турнирам позитивным шагом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что в РФС позитивно оценивают решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных страны к международным турнирам. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Важно то, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА. Понятно, что предстоит очень большая работа, давайте ее продолжать. Это непростая ситуация, и коллеги делают шаги по направлению к нам. Дальше будем нарабатывать до полного восстановления прав РФС, клубов, сборных с точки зрения соревновательной практики, — сказал он.

Напомним, во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству с предложением допустить юниоров до международных соревнований.



Спортсменов до 17 лет предложили допустить до соревнований в нейтральном статусе: без флага и гимна, а также при условии, что матчи они будут проводить не в России.

— УЕФА первым из спортивных организаций в феврале 2022 года принял решительные меры: отстранил все российские команды от участия в своих соревнованиях, отменил запланированные в России мероприятия... Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны… и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от послания мира и надежды. Особенно обидно, что… целое поколение несовершеннолетних лишено права участвовать в международных соревнованиях по футболу, — говорилось в сообщении.

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Максим Кокунин