Среднемесячная температура октября в Татарстане ожидается выше нормы
В Татарстане среднемесячная температура октября 2023 года ожидается выше нормы. Об этом говорится в вероятностном прогнозе температурного режима в республике на отопительный период 2023/2024 годов.
Для октября в Татарстане норма среднемесячной температуры составляет +4,9 градуса, следует из опубликованных Гидрометцентром республики данных.
В последующие три месяца — в ноябре, декабре и январе — среднемесячные температуры в регионе прогнозируются около нормы. Они составляют 2,7°С, 8,9°С и 10,9°С ниже нуля соответственно.
В феврале 2024 года среднемесячная температура в Татарстане ожидается выше нормы, которая составляет -10,7 градуса. В марте показатель прогнозируется около нормы (-4,2°С).
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