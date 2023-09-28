Официальная статистика: за неделю в Татарстане подешевели яблоки и огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 18 по 25 сентября подешевели свежие огурцы, яблоки и некоторые другие продукты питания. Без изменения за неделю осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 618,8 рубля за килограмм и печенья — 208,72 руб./кг.

Яблоки в Татарстане за неделю стали дешевле на 2,87%. Средняя цена килограмма на 25 сентября составила 109,63 рубля.

Свежие огурцы в республике подешевели за семь дней на 1,28%. На 25 сентября один килограмм стоил в среднем 93,75 рубля, подсчитали в Татарстанстате.

Лидером по снижению средней цены с 18 по 25 сентября стала морковь. Она подешевела на 7,55%, до 33,64 рубля за килограмм.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в Татарстане подешевели твердые, полутвердые и мягкие сыры, подсолнечное масло, маргарин, шлифованный рис и вермишель. Минимально за неделю снизились средние цены на вареную колбасу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, макароны из пшеничной муки высшего сорта, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.



Также в Татарстане с 18 по 25 сентября подешевели и другие овощи «борщевого набора» — лук (-2,73%), картофель (-1,7%) и столовая свекла (-1,25%). Исключение — капуста, которая за неделю подорожала на 2,11%, до 26,73 рубля за килограмм.



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Татьяна Демина