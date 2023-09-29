Спрос на квартиры в казанских новостройках вырос на 41%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам третьего квартала этого года спрос на квартиры в новостройках Казани вырос на 41%, а объем предложений — на 4%. При этом, как выяснили аналитики сервиса «Авито Недвижимость», ценник вырос на 4%.

По сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки в России вырос на 28%. Так, к студиям интерес повысился более чем на треть, к «однушкам» — почти на треть. При этом объявления с двухкомнатными квартирами стали просматривать на 27% чаще, с трехкомнатными — на 18%, с четырехкомнатными и более — на 13%.

За год, в сравнении с тем же кварталом прошлого года, спрос в среднем по стране вырос на 35%, предложение — на 59%.

Также в сравнении с предыдущим кварталом цены на студии снизились на 5%, на однокомнатные квартиры — на 2%, на двухкомнатные — на 1%. При этом «трешки» за 3 месяца подорожали на 1%, а цены на четырехкомнатные не изменились.

Что касается столицы Татарстана, то в ней цены выросли в среднем на 2%, а стоимость одного «квадрата» составила 162 тысячи рублей. В среднем по России квадратный метр в новостройке стоит 132 тысячи рублей.

Доступнее всего «квадрат» в Саратове (71 тысяча рублей за кв. м), Ставрополе (82 тысячи рублей), Брянске (83 тысячи рублей) и Ульяновске (84 тысячи рублей).

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале сентября сообщалось, что средние цены на квартиры максимально увеличились за последние полтора года. На 18 крупнейших региональных рынках России в сентябре средняя стоимость составила 152 тысячи рублей за квадратный метр.



По подсчетам «Этажей», стоимость новостроек в России в целом составляет порядка 121,8 тысячи рублей за кв. метр. За месяц значение увеличилось на 1,1%, а за год — на 5,2%.

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Максим Кокунин