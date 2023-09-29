Исследование: 90% казанцев испытывают воодушевление от въезда в новую квартиру

Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», 90% казанцев испытывают воодушевление от въезда в новую квартиру, а еще 55% — от перспективы ремонта. Лишь у 9% жителей столицы Татарстана переезд, как и обновление жилища, вызывает стресс.

Планирование ремонта связано с положительными эмоциями у 55% женщин против 39% мужчин. Также чаще среднего с радостью ждут перемен и люди в возрасте от 35 до 44 лет: 52% из них позитивно относятся к предстоящему ремонту, а 37% к заботам, связанным с переездом.

Как отмечают аналитики, 52% людей, делающих ремонт во второй или третий раз, все еще испытывают радость от этого процесса.

Что касается негативных эмоций, то 9% чаще остальных среди респондентов переживают из-за смены жилья люди старше 45 лет (19%), они же сильнее других тревожатся и во время планирования ремонта — 33% (против 26% в среднем среди всех опрошенных). Отмечается, что наиболее сильно в преддверии ремонта тревожатся жители городов миллионников (25%). А переезд из квартиры в квартиру — в основном стресс для жителей городов с населением меньше 100 тысяч человек (10%). При этом более сильный стресс из-за ремонта испытывают те, кто никогда не переезжал — каждый 3-й.

Чаще всего жители Казани жалеют о том, что решили делать ремонт полностью или частично без помощи профессионалов — так ответил 21% респондентов. Еще 11% заявили, что недостаточно контролировали строителей. Кроме того, 14% сожалеют из-за недостаточного внимания к планировке, а 17% из-за того, что неверно рассчитали общий бюджет.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в начале месяца сообщалось, что востребованность ремонта и отделки жилья в столице Татарстана выросла на 99%. В то же время доля запросов на ремонт «под ключ» равна лишь 16%.

За июнь — август этого года больше всего выросла популярность услуг по изготовлению и установке металлоконструкций и кованых изделий (в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), монтажу вентиляционных систем (в 3,5 раза) и натяжных потолков (в 7 раз), укладке плитки (в 3,5 раза).

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Максим Кокунин