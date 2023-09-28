В Казани изымут семь земельных участков — их занимают аварийные дома
Исполком Казани постановил изъять семь земельных участков, на которых расположены признанные аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома. Управлению жилищной политики города необходимо провести рыночную оценку изымаемых жилых помещений.
Изъять путем выкупа для муниципальных нужд планируется:
- земельный участок площадью 944 «квадрата» с кадастровым номером 16:50:280845:11 и десять квартир дома дома №5 по ул. Железнодорожников, признанного аварийным в декабре 2019 года;
- земельный участок площадью 471 квадратный метр с кадастровым номером 16:50:090104:38 и три квартиры дома №14 по ул. Урицкого, признанного аварийным в июле 2022 года;
- земельный участок площадью 1 776 «квадратов» с кадастровым номером 16:50:090569:54 и четыре квартиры дома №28 по ул. Баженова, признанного аварийным в сентябре 2018 года;
- земельный участок площадью 1 017 квадратных метров с кадастровым номером 16:50:280845:382 и 11 квартир дома №12 по ул. Бирюзовой, признанного аварийным в мае 2017 года;
- земельный участок площадью 1 978 квадратных метров с кадастровым номером 16:50:100308:71 и десять квартир дома №6 по ул. Большой Шоссейной, признанного аварийным в феврале 2017 года;
- земельный участок площадью 1092,78 «квадрата» с кадастровым номером 16:50:050121:20 и восемь квартир дома №22 по ул. Зур Урам, признанного аварийным в июле 2021 года;
- земельный участок площадью 1 080 квадратных метров с кадастровым номером 16:50:090440:352 и семь квартир дома дома №4 по ул. Димитрова, признанного аварийным в марте 2019 года;
Администрациям Советского, Кировского и Московского районов Казани поручено в течение 10 дней направить собственникам квартир в домах копии постановлений исполкома и уведомления об изъятии недвижимости.
Напомним, в Казани признали аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов, построенный в 1961 году. Решение принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.
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