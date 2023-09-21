В Казани два многоквартирных дома по ул.Тунакова признали аварийными

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу два многоквартирных дома по ул.Тунакова — №64 и №66. Решение принято после рассмотрения заявлений собственников квартир и в соответствии с заключением городской межведомственной комиссии.

Собственникам жилых помещений домов №64 и №66 по ул.Тунакова необходимо обеспечить снос аварийных зданий в шестимесячный срок после принятия исполкомом Казани соответствующего постановления. Также они должны вывезти строительный мусор после сноса объектов.

Управлению жилищной политики Казани в случае, если собственники квартир домов №64 и №66 по ул.Тунакова не обеспечат снос зданий, поручено до 1 января 2026 года принять меры по расселению граждан.



В июле исполком Казани признал аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом №17/38 по ул. Чернышевского. Трехэтажному зданию более ста лет — оно построено в 1917 году.



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Татьяна Демина