Департамент продовольствия и социального питания Казани потратит почти 3 млн рублей на уборку снега

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Департамент продовольствия и социального питания Казани готов выделить на уборку и вывоз снега в зимнем сезоне 2023—2024 годов 2,78 млн рублей. Эта сумма включает в себя расходы на работы, в том числе на эксплуатацию оборудования и покупку расходных материалов, оплату труда работников, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Механизированная уборка, погрузка и вывоз снега специализированном предприятием будет проводиться на территории Департамента продовольствия и социального питания Казани. Цель работ — обеспечение постоянного функционирования и непрерывной работы объекта в зимний период.

Площадь территории, на которой предстоит проводить уборку, оценивается в 15 тыс. кв. метров. Проводить работы в Казани должны по шести адресам: ул. Тульская, 56 и ул. Тульская, 39 (административный корпус, комбинат питания, прилегающая территория); ул. Искра, 4; ул. Дементьева, 16; ул. Деловая, 11 и ул. Фатыха Амирхана, 71, где находится детская молочная кухня.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Срок выполнения работ — с момента заключения договора до конца апреля следующего года. Убирать и вывозить снег подрядчик будет по заявке Департамента продовольствия и социального питания Казани.

Напомним, в этом году на покупку противогололедных материалов из бюджета Казани готовы потратить 564,4 млн рублей. Заказчик материалов — Комитет внешнего благоустройства и администрации всех семи районов города.



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Татьяна Демина