Кинокритик назвал последствия забастовки актеров и сценаристов в США

Кинокритик Сергей Сычев выразил мнение назвал возможные последствия забастовки актеров и сценаристов в США. Первая — монополизация рынка.

— То, что откладываются съемки, замораживаются проекты в условиях и без того непростой ситуации — это может привести, например, к тому, что более слабые игроки отвалятся, так не справятся с финансовыми следствиями этих проблем. Как итог — рынок станет еще более монополизированным, — цитирует его «Лента.ру».

Вторая — американский кинопром может быть частично вытеснен иностранным.

— Продюсеры будут в большей степени прибегать к тем профессионалам, которые не являются членами Гильдии [киноактеров США]. Например, в Великобритании есть свой профсоюз актеров, который не поддержал забастовку. Поэтому те проекты, которые делаются в Великобритании или совместно с ней пострадали меньше всех, — сказал Сычев.

Напомним, 2 мая Гильдия сценаристов США объявила забастовку в связи с продолжающимся трудовым конфликтом с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Через месяц, 13 июля Гильдия киноактеров США также объявила о начале забастовки — ее члены потребовали повышения зарплаты, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта.

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