В августе мировой авторынок увеличился на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мировой авторынок увеличился в августе увеличился на 9,6% — до 7,3 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные консалтинговой компании LMC Automotive.



По итогам восьми месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 57 млн 495 тыс. единиц (+10,3%).

Китай стал мировым лидером по продажам авто с показателем в 2,5 млн машин (5,2%). В Америке реализовали 1,3 млн автомобилей — на 17,1% больше, чем годом ранее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские легковые автомобили с конца августа по состоянию на 11 сентября подорожали на 0,7%, иномарки выросли в цене на 0,6%. Легковые машины российской сборки за неделю с 5 по 11 сентября подорожали на 0,1%, иностранные авто — более чем на 0,4%. С начала года рост цен на отечественные легковые автомобили составил 7,5%, на иномарки — чуть более 4%.

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Маргарита Головатенко